Förhoppningen var att det skulle bli klart under onsdagskvällen, men röstsedlar kom in lite för sent från vissa kommuner i länet, enligt Erik Bergman, kommunikationschef vid länsstyrelsen i Västmanland.

Den preliminära röstsammanräkningen - som kommunerna står för och som de rapporterar in till valmyndigheten - ska däremot bli färdig under onsdagskvällen. Under onsdagen räknade kommunerna även utlandsröster och sena förtidsröster.

Resultatet kan ses på valmyndigheten.se.