Vattennivån är 30 centimeter lägre än normalt, berättar Mathias Björklind, som är verksamhetsansvarig på Västerås Förenade Båtklubbar.

– Det blir problem för dem både att komma in i hamnen och problem att lyftas eftersom det är ganska grunt just nu.

Så det går inte att ta upp de allra största båtarna helt enkelt?

– Både ja och nej. Vi kan ju ta upp dem med mobilkran under förutsättning att de kommer in i hamnen. Sen hoppas vi på att vattennivån stiger lite grann nu under hösten.