No fun at all bildades i Skinnskatteberg 1991. Sedan dess har de hunnit lägga ner och börja om.

För ett par år sedan valde de att säga upp sig från jobben och satsa på musiken på heltid – och det blev lyckat.

– Det går ju jättebra. Vi spelar i Europa fram och tillbaka, hur som helst. Vi har precis klarat av en Nordamerika-turné: Canada, USA, Mexiko. På onsdag åker vi till Australien, så det är fullt ställ hela tiden, säger Ingemar Jansson, sånger i No fun at all.