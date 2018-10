Man från Fagersta häktad för medhjälp till mord i Eskilstuna

Under torsdagen häktades två män från Avesta på sannolika skäl, den starkare misstankegraden.



Under fredagen blev en 36-åring man från Fagersta häktad för medhjälp till mord.



– Under utredningen har det framkommit uppgifter som tyder på att Fagerstabon har varit de egentliga gärningsmännen behjälpliga, säger åklagaren Thomas Bergström.