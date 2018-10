Beslutet att lägga ner Kolsva kommundelsnämnd återremitteras    

Under måndagens kommunfullmäktigemöte debatterades frågan om i två och en halv timme. Varpå kravet på återremittering kom från Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.



– Översynen har skett på ett konstigt sätt. Vi i opposition har inte fått några rapporter under projektets gång. Vi fick slutrapporten i oktober så vi har inte haft möjlighet att vara delaktiga. Därför yrkade vi på återremiss för att det saknas en ekonomisk konsekvensanalys, säger Jenny Adolphson (C) gruppledare i Köping och ledamot i fullmäktige om de bakomliggande skälen.

Elizabeth Salomonsson (S) kommunstyrelsens ordförande svarar;

– Kommunfullmäktig beställde en utredning förra året för att göra en översyn av hela kommunen inte bara Kolsva. Då var kommunfullmäktig helt överens om direktivet. Det man efterlyser från oppositionen som till exempel ekonomisk konsekvensanalys fanns inte med i beställningen.