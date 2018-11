VästeråsIrsta vann – hänger på i toppen

VästeråsIrsta tog sin sjätte vinst för säsongen när de besegrade BK Heid, men det satt långt inne.

De båda lagen följdes åt under hela första halvlek och hemmalaget tog ledningen först i 13:e minuten. Därefter tog Västerås time out och fick igång spelet lite och kunde gå till halvtidsvila i ledning med 13-11.

BK Heid kom snabbt ikapp i andra halvlek i takt med att hemmalaget brände många chanser och Heid satte dem i kombination med bra målvaktspel. Västerås tog ytterligare en time out men först i 22:a minuten gav detta utledning och den fart som syntes i slutet av matchen mot Skövde sist glimtade nu förbi. Västerås tog som mest ledningen med tre bollar och det blev jämnt ända in i slutminuterna, men VästeråsIrsta kunde hålla ifrån och vann just med tre måls skillnad; 21-18.

Nu väntar ett EM-uppehåll innan kampen om att haka på toppen fortsätter.

Kristin Ullén var nöjd med segern men menade på att det behövs slipas på en hel del.

– Vi blir lite mer noggranna i slutet när det ska avgöras vilket gör att vi vinner, men vi bränner för många chanser och har för många tekniska fel.

VästeråsIrsta ligger nu femma i tabellen efter nio omgångar med tolv inspelade poäng.