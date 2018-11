Många självmordsförsök bland unga – trots påbörjad vård inom psykiatrin

Birgitta Wittens dotter Diana i Västerås överlevde sitt första självmordsförsök, men inte det andra.

– Man kommer alltid ha det här såret med sig, det kommer aldrig att läkas, säger hon till P4 Västmanland.

I Sverige finns sedan tio år en nollvision när det gäller självmord, trots det tar en ung person om året i Västmanland sitt liv.

När det gäller självmordsförsök så har regionen själv rapporterat 12 självmordsförsök under årets första nio månader bland barn och unga under 20 år. De allra flesta har skett under tiden personerna varit inskrivna på barn- och ungdomspsykiatrin.

Är du själv i behov av hjälp med psykisk ohälsa och självmordstankar?

Här kan du söka någon att prata med:

SPES

Suicide zero

MIND – För psykisk hälsa