Anhörigorganisation: Mer kunskap behövs kring självmordsförsök

Region Västmanland har under årets första månader rapporterat in tolv självmordsförsök bland barn och unga under 20 år.

– Det är tragiska siffror. Vi behöver ta det på största allvar, säger Inger Händestam, ordförande i SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

Hur kommer det sig tror du att vården inte lyckas förhindra självmordsförsök?

– Vår erfarenhet är att en kunskapshöjning behövs, när det gäller kunskapen om hur farliga suicidala tankar är.