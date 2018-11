Över ett års väntetid för bli AT-läkare i Västmanland

Som nyutbildad läkare måste man göra AT (allmäntjänstgöring) för att få sin legitimation. AT omfattar minst 18 månader och läkaren kallas under denna tid för AT-läkare.

I Västmanland är väntetiden den tredje längsta i Sverige: ett år och tre månader.

Sveriges yngre läkares förening (SYLF) har en "väntetidsrapport" som visar att väntetiderna på AT har ökat med 50 procent på 10 år.

– Det blir en flaskhals. Det är för många som blir färdiga med läkarprogrammet och som behöver göra sin AT-tjänst för att få sin läkarlegitimation, säger Maria Vosough som arbetar som ST-läkare på Barnkliniken och är ledamot i SYLF Västmanland.

Men AT kan försvinna.

– Nu ligger det en utredning på riksdagsbordet om att AT ska tas bort och att man ska bli legitimerad direkt efter examen.