Federley nära platsen för skottlossningen i Strasbourg

EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C), uppväxt i Kungsör, befann sig i närheten när skottlossningen bröt ut på Place Kleber i centrala Strasbourg.

Han var vid Place Kleber för att fota julutsmyckningen och en julgran där, ett par minuter innan skottlossningen inträffade.

– Just nu är jag 200-300 meter från Place Kleber där det har hänt. Ikväll har vi julavslutningsmiddag med den liberala gruppen i industriutskottet. Jag åkte hem till hotellet för att byta om till bekvämare kläder inför middagen. När jag är där så inser jag att jag hinner ta en promenad och titta på julutsmyckningarna. Jag är alltså där för att fota julgranen max två minuter innan skottlossningen är.

Vid 22-tiden satt ett sällskap från den liberala gruppen på krogen och åt middag och är inlåsta av säkerhetsskäl.

– När vi kommer hit blir vi inlåsta. Jag har kollegor som inte kommer eftersom de är inlåsta på parlamentet.

Hur känns det inombords?

– Det är en väldigt stökig känsla. Det obehagliga är att man fått rutin på det här efter Bryssel och Stockholm där jag var på plats båda gångerna. Man börjar ta kontakt med sin familj som ännu inte har hört talat om det och säger att det är ok och tar kontakt med sin personal, sen lägger man ut på sociala medier och säger att det är ok och tar kontakt med kollegor säger att det är ok. Sen börjar man prata med människor på ett djupare sätt eftersom man inser att man varit nära döden på många sätt.