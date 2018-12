Västerås SK förlorade mot Edsbyn

Under fredagskvällen mötte Västerås SK Edsbyns IF i elitserien i bandy.

Västerås dominerade i början och första halvlek slutade till bortalagets fördel. Martin Landström gjorde 0-1 till Västerås efter 17 minuter och Simon Folkesson slog in 0-2 i den 25:e minuten. Mikael Olsson slog in 1-3 fyra minuter efter att Edsbyn slagit in sin första boll i mål.

I den andra halvleken hände något och Edsbyn gjorde fem mål i rak följd.