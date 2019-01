Federley (C) om uppgörelsen: Liberalt genombrott

För Centerns del är lördagens förtroenderådsmöte det sista steget på vägen.

Centerns andre vice ordförande, Fredrick Federley menar att det handlar om en historisk uppgörelse:



– Kanske det största liberala genombrottet på många år i svensk politisk historia.

– Det är många reformer som Centerpartiet inte lyckades få igenom under tiden med alliansår, inte ens under tiden vi hade egen majoritet, i form av förändring av arbetsmarknadsregler, hyresregleringar och så vidare, säger Federley.



Under lördagen samlas Centerns förtroenderåd, bestående av representanter från samtliga distrikt i landet, samt sidoorganisationer som Centerkvinnor, ungdoms- och studentförbund. Totalt ett 60-tal personer.

De ska ta ställning till om det är Ulf Kristersson eller Stefan Löfven som Centern vill ha som statsminister utifrån de båda överenskommelser som finns på bordet, den mellan allianspartierna eller den blocköverskridande.

Det mesta talar för att det blir Stefan Löfven som vinner i det valet.



– Jag tror att det som vanligt blir en öppen, fri och frejdig debatt och jag tror att vi kommer att landa i ett beslut som är bra för Sverige, säger Fredrick Federley.



För Centerns del är frågan klar efter förtroenderådets beslut.

Liberalerna ligger däremot en dag efter Centern i den interna förankringsprocessen.

Under lördagen är det deras partistyrelse och riksdagsgrupp som samlas för att diskutera överenskommelsen.

Först på söndag samlas Liberalernas motsvarighet till Centerns förtroenderåd, det så kallade partirådet, och fattar det slutliga beslutet.