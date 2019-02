Det både kommer en hel del snö och det driver, blåser in en hel del, så det behövs ju plogas överallt, säger Svevias platschef David Johansson.

– På E18 ska plogbilen gå varannan timme och det hinner ju snöa en del emellan, men det går ändå hyggligt.

Trots trafikläget har polisen under söndagsmorgonen bara fått in en enda rapport om olycka. Det handlar om en person som kört in i mitträcket vid Anundshög utanför Västerås, men klarade sig utan allvarliga skador.