Musikprofessor: Större acceptans för lån inom Melodifestivalgenren

Andreas Johnson gick till andra chansen med sin låt "Army of us", som vissa tycker för tankarna till Aviciis "Without you". I helgen anklagades finalisten Jon-Henrik Fjällgren för att ha plagierat Axwell och Ingrossos "Sun is shining".

Risken för att någon av dessa bidrag skulle fällas är liten, enligt Mattias Lundberg- Han menar att föregångaren redan tjänar så bra på sin version men också att publiken inte förvånas.

– Det finns en allmän förväntan på att man har en lite mer avslappnad syn på originalitet inom Melodifestivalen, säger Mattias Lundberg.