Projektchef: Vi jobbar järnet för hålla 2020 målet

Mälarporten, den nya stadsdelen i Västerås som planeras från centralen och ner till kajen är under planering. En del i projektet, det nya resecentrumet, har varit ute på samråd som nu är sammanställt.



– Vi har fått in ungefär 200 formella samhällsyttrande och vi har haft över 1000 personlig möten under samrådet. Så vi är nöjda, säger Sanna Edling projektchef för Mälarporten.

Det första steget var att sammanställa alla synpunkter. Därefter följer kompletterande undersökningar och bearbetningar som behöver göras innan västeråsarna på nytt får möjlighet att ge sina åsikter granskningsfasen.

– Vi har många utmaningar att lösa innan granskningsfasen men vi jobbar järnet för att hålla målet 2020 för resecentrumet, berättar Sanna Edling projektchef för Mälarporten.