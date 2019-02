Därför spreds Råbybranden så snabbt

Hela vinden på fastigheten eldhärjades då branden spred sig via ett lägenhetstak upp på vinden och i samband med att takfoten rasade spred sig elden via en balkong vidare till nästa lägenhet.



– Idag finns det krav på att takfoten ska vara tät. Enligt tidigare byggregler fanns inte lika tydligt krav på säkerhet när det gäller spridning utifrån och in som det gör i dag, säger Fredrik Eriksson brandingenjör Mälardalens brand- och räddningsförbund.

Vad hade skett om det varit lägenheter på vinden?

– Bostäder ska alltid vara en egen brandcell och avskilda från varandra. Om det brinner hos grannen är det farligare att gå ut i trapphuset än att stanna i lägenheten, berättar Fredrik Eriksson brandingenjör Mälardalens brand- och räddningsförbund.