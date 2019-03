Allt fler damlag läggs ner - 20 färre på tio år

Antal damlag inom fotbollen i Västmanland (2019)

Division 1

BK 30

Divison 2

Gideonsbergs IF

Forsby FF

IFK Västerås

Division 3

Norrby SK

Forsby FF 2

Romfartuna GIF

Västanfors IF

Division 4

Gideonsbergs IF 2

Götlunda IF

Sala FF

Skultuna IS

Sörstafors/Kolbäck



Norrby SK 2 (spelar i Upplandsserien div 5)

Källa: Västmanlands fotbollförbund