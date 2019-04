Skolledningen tar hoten mot Rudbeckianska på största allvar

– Eftersom polisen bedömde hotet som allvarligt så fattade vi beslut i natt att stänga skolan och inte ta emot elever och personal. Den är låst och polisen finns på plats, säger Leif Larsson som är chef för gymnasieskolorna i Västerås.

Hotet skickades in till polisen via mejl under natten mot torsdagen och det bedömdes som allvarligt. Skolledningen fattade då beslut om att stänga skolan för elever och personal under hela torsdagen.