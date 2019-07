Ny avloppsreningsmetod för effektivare rening

Anammoxbakterien – så heter organismen som är nyckeln till den effektivare reningen av avloppsvattnets kväve i den nya metoden.

"Det som är nytt i min forskning är att jag har sett att man inte behöver transportera bakterier från ett verk till ett annat när man vill använda den här reningsprocessen, utan de finns redan lokalt i reningsverket", säger Linda Kanders från Mälardalens högskola.

Referens: Kanders, Linda. "Start-up and operational strategies for deammonification plants: – a study with one-stage moving bed biofilm reactors treating reject water". Avhandling från Mälardalens högskola 2019.