Svåra biverkningar kan undvikas med bättre genkoll

Vissa genvarianter kan göra att en person inte tål ett visst läkemedel. Därför håller forskare på akademiska sjukhuset i Uppsala på att ta reda på vilka genvarianter det kan handla om.

– Vi har väldigt mycket rapporter på olika typer av antibiotika. Mest är det allergiska reaktioner. Men det finns även konstiga reaktioner som kramper och psykiska reaktioner, säger Mia Wadelius som är överläkare och professor i klinisk farmakologi.

