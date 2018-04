Östergren och Espmark lämnar Svenska Akademien

- Hela institutionen kommer att rasa samman av det här tror jag", säger litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström till Ekot. Hon kopplar avhoppen till den utredning som en advokatbyrå gjort om den så kallade Kulturprofilen.

Under torsdagens möte i Svenska Akademien berättade Klas Östergren för de församlade ledamöterna att han lämnar Akademiens arbete. Det bekräftar hans förläggare Stephen Farran-Lee för TT.

-Jag pratade med Klas för en halvtimme sedan. Han var själv på plats under mötet och meddelade detta, säger Stephen Farran-Lee, som dock inte vill gå in på vad som fått Östergren att fatta beslutet.

-Skälen kan jag inte gå in på, de måste han få berätta om själv och just nu vill han inte ge några intervjuer.



Östergren valdes in på stol nummer 11 år 2014.