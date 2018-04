"Jag gör flera orosanmälningar per termin"

Det finns lärare i Uppland som behöver göra flera orosanmälningar per termin. Förutom att bedöma barnens kunskaper måste de också titta på hur barnen verkar må fysiskt och psykiskt. Misstänker de att ett barn far illa är de skyldiga att göra en anmälan till Socialtjänsten.



Maria Nilsson är lärare på en skola någonstans i Uppland. Hon heter egentligen någonting annat men är just nu inblandad i ett pågående ärende som snart ska upp i domstol och vill därför vara anonym. Hör vad lärare tittar efter varje dag i skolan.