"Det är oerhört tragiskt"

Det finns inget som tyder på några brister vid tävlingen i Hallstavik den 12 maj, då en ung förare körde omkull och senare avled av sina skador, säger Per Westling. Men ibland sker det olyckor och i just detta fall, med en person som är under 20 år, är det särskilt tragiskt.

Det är av respekt för de berörda som man beslutat att ställa in ett antal tävlingar, inte av säkerhetsskäl, säger Per Westling.

– Alla känner varandra mer eller mindre och man vill inte tävla, helt enkelt.