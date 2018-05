Många medborgarförslag i länet

Enligt siffror från Sveriges kommuner och landsting är snittet i Sverige 28 medborgarförslag per kommun och mandatperiod. I till exempel Håbo har invånarna skrivit 46 förslag den senaste mandatperioden, i Heby har invånarna skickat in 36 förslag och Knivstaborna har kommit med 55 förslag. Jan-Erik Hernkrantz i Håbo är en av dem som skickat in förslag till kommunens politiker.

– Våra politiker lyssnar inte på oss invånare i någon större utsträckning utan de har en egen agenda, det är enbart nu i valtider som det helt plötsligt har blivit väldigt intressant att lyssna på vad vi tycker, men mellan perioderna har de sitt eget race, säger han.