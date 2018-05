Finalist 5: Beside The Bridge - Cool Kid

De har spelats på MTV och varit förband till brittiska The Vamps.

Förra året var bandet med i P4 nästa med låten What’s Been Done som tog hem en andra plats i regionsfinalen.

Beside The Bridge är nu aktuella med sin nya singel Cool kid och har fler singelsläpp planerade under 2018.

Bandmedlemmarna är Joel Chew, Charlie Karlgren, Ludvig Algovik och Niklas Wistrand.