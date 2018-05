"En dröm att få höra sin låt i radio"

Bandmedlemmarna träffades via konfirmation, och började spela musik. De delade replokal i Sävja kyrka med dödsmetalveteranerna Watain.

– Vi må ha ett ganska hårt namn, men vi är inte lika hårda som dem, säger Linnea Kjellberg, sångerska i Dead fox dancin'.

En av jurymedlemmarna, Johanna Åberg, säger så här om varför låten togs ut till upplandsfinalen:

– Vi tyckte det var en låt med mycket bra energi. Den är väldigt roligt och bra sjungen. Det känns som att det kan bli mycket fart när den spelas live, säger Johanna Åberg.

Vill du rösta på Dead fox dancin' låt Best Thing I'll Never Have? Skicka texten p4upp [mellanslag] låt2 till 722 50 (3 kr/röst + eventuell trafikavgift).