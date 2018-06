Vissa grupper hamnar utanför bostadsmarknaden

Enligt Boverket kom Uppsala län förra året på andra plats i hela landet när det gäller att färdigställa hyresrätter. Hela 3,2 hyresrätter per 1000 invånare byggde man färdigt 2017. Och det var bara Örebro län som var snäppet bättre.



Ändå fattas det bostäder i alla av Uppsala läns åtta kommuner.

Länsstyrelsen i Uppland uppskattar att det fram till år 2030 behöver byggas nära 4400 nya bostäder per år, för att få bukt med bostadsbristen.



Men trots att det byggs mycket, både hyresrätter och bostadrätter hamnar vissa grupper utanför bostadmarknaden.



- Det som händer just nu är att de unga och ensamstående får allt svårare att få tag på en bostad, både hyra och köpa. Amorteringsreglerna slår hårt mot unga som vill etablera sig på bostadsmarknaden. De har inte de inkomsterna som krävs för att köpa en bostadrätt, säger Tomas Östlund som arbetar med bostadsförsörjningsfrågor på Länsstyrelsen i Uppsala län.

Det är även problematiskt att få tag på en hyreslägenhet. Kötiden inom Uppsala bostadförmedling är lång, det kan ta sju, åtta år att få en etta i länet och hyrorna i de nybyggda hyreshusen är mycket höga.



Men det finns en ljusning. Sen 2016 finns ett statligt stöd man kan söka för att bygga hyresrätter med låg hyra.



- Det har börjat ta fart, det byggs mycket sådana hyresrätter nu, säger Tomas Östlund.