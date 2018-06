Beside the Bridge vinnare av P4 Nästa i Uppland!

Bandmedlemmar är Joel Chew, Dennis Sandberg Nilsson, Charlie Karlgren, Ludvig Algovik och Niklas Wistrand.

Efter att juryn redovisat sina röster så låg bandet på andra plats, men genom att de hade flest publikröster så vann de tävlingen.

Poängställning i finalen:

1. Beside the Bridge - Cool Kid 22 poäng

2. Carl JC Nyström - Försent för Ester 18 poäng

3. Rawa & Wavedogs - Jag vill vara med dig 16 poäng

4. Dead Fox Dancin' - Best Thing I'll Never Have 14 poäng

5. LiRic - With You 12 poäng