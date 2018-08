Skogsbranden på Hållnäshalvön ännu inte släckt

En skogsbrand härjar just nu vid Själsjön på Hållnäshalvön i Tierps kommun. Enligt räddningstjänsten är det två hektar som brinner.

Branden är inte helt under kontroll men det ska inte finnas någon bebyggelse i närheten. Klockan 21 tror man att man kan ha läget under kontroll. Tre helikoptrar och tio enheter arbetar med släckning just nu.

