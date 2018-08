Bris: Många unga mår mycket sämre

Pia Ejeklint började skada sig själv sommaren när hon fyllde 16, hon beskriver sina armar som randiga av ärr, och på vänster arm och på ena foten är senor av.

– Det är inte jättekul att gå i t-shirt på stan. Folk tittar, folk viskar, folk pekar, säger Pia.

Det här har hon gjort mot sig själv, ibland flera gånger om dagen under över 13 års tid. Det började en nyårsafton för snart 15 år sedan när hon inte längre kunde hantera ångesten.

– Jag hade läst på internet innan att det var många som skadade sig själva. Jag tänkte att om det finns något som kan lätta det som jag känner, då tänker jag testa det oavsett vad det är. Också satt jag på badrumsgolvet och tänkte att nu gör jag det, säger Pia Ejeklint.

Hon minns inte så mycket från händelsen förutom kaoset innan, och lugnet efter att hon hade skadat sig. Det var det som fick henne att fastna i att skada sig. Det hjälpte till en början mot ångesten, även om det inte fungerade i längden.

Enligt Bris senaste rapport om samtalen som kommit in under sommaren, så ökar just samtalen från ungdomar som Pia. Antalet ungdomar som mår så dåligt att de skadar sig själva eller går i självmordstankar är 40 procent fler sedan förra sommaren, enligt rapporten.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris har även reagerat på den stora ökningen av samtal som berör att samhällets andra stödinsatser riktade mot barn och ungdomar. Fler samtal från barn kommer in om att till exempel BUP och Elevhälsan inte fungerar, den typen av samtal har fördubblats sedan förra sommaren, säger han.

– Det är svårt att få kontakt med vården. Det finns bristande resurser inom elevhälsan och det är svårt att få kontakt även där, säger Magnus Jägerskog.

Att många stödinstanser stänger på sommaren gör detta till en tid när de som mår allra sämst blir lämnade helt ensamma, menar Bris som vill se en förändring.

– Vi tycker ju att det är bra att barn kontaktar Bris. Men man måste från samhällets sida se att andra funktioner, som till exempel ungdomsmottagningar behöver finnas tillgängliga även under sommaren, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.