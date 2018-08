Uppsala Musikarkiv

Hundratals CD, vinylskivor och kassettband har letats fram, digitaliserats och nu samlats i en databas. Allt från artister som Veronica Maggio, Webstrarna och Owe Thörnqvist, till okända garageband.

Anders Zaine startade projektet 2013. Han tyckte att det var synd att det fanns så mycket musik som inte fått någon uppmärksamhet.

– Genom att göra en databas med ALL musik, så kommer även dem som inte haft framgång med, och det är en av anledningarna till att vi gör på det här sättet, säger Anders Zaine.

Samlingen består i nuläget av ca 900 inspelningar, och än så länge ligger bara runt 10 procent av dessa i databasen. Resten kommer att läggas in efter hand.

Det tar ganska lång tid att lägga in inspelningar i databasen, eftersom man för över all information som finns på skivorna och kassetterna i systemet, så att man kan läsa vem sjunger, och vem producerat, vilket skivbolag som gav ut musiken, och så vidare.