Vem blir nya stjärnan i P4 Nästa?

Från Uppsala län tävlar bandet Beside the Bridge med sin låt "Cool kid".

Av de lokala vinnarna från alla tjugofem P4 kanaler i landet har endast åtta finalister valts ut till att tävla i finalen, och Bålsta-bandet Beside the Bridge är alltså en av dem.

Vår reporter Åsa Wistedt träffar gitarristen Ludvig Algovik och basisten Niklas Wistrand bara timmar innan finalen, och de säger att de känns lugnt såhär precis efter genrepet. De är mest sugna på att få gå upp så scenen och spela.

– Det känns jättekul att vara här. Det är ett enormt kliv från länsfinalen. Där gick allt väldigt snabbt. Här får vi mer tid att repa på scenen och prata med de andra artisterna och så, säger Niklas Wistrand.

– Konkurrensen är stenhård, alla är skitduktiga! Så vi får se hur det går. Men vi kör vårt race, säger Ludvig Algovik.



Josefin Johansson och Titti Schultz leder finalen som direktsänds från Linköping Konsert och Kongress klockan 19 ikväll.

Mer information hittar du på sverigesradio.se/p4nästa. Där står det också hur man röstar på sin favorit.