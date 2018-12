Parterna överens om visst eldupphör

Under en vecka har samtalen pågått och nu presenteras resultaten på en presskonferens.

– Krisen i Jemen kräver fortsatt uppmärksamhet från det internationella samfundet, sade Sveriges utrikesminister Margot Wallström (S) när mötet avslutades.

Även FNs generalsekreterare António Guterres deltog under samtalen och säger att man kommit överens om flera punkter mellan de två parterna, bland annat om den viktiga hamnstaden al-Hudaydah.

– Frågan om al-Hudaydah var knäckfrågan för mötet och överenskommelsen kommer ha en oerhört stor påverkan, säger Guterres.

Ashi Al-Kahwati är medarbetare på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm. Hon poängterar också vikten av att just få till en uppgörelse om hamnstaden al-Hudaydah, där stora strider utbrutit.

– Ungefär två tredjedelar av all mat kommer in via den hamnen, och om de här striderna fortsätter kommer miljoner av jemeniter att försättas i svält.

FNs generalsekreterare António Guterres säger också att man i viss utsträckning kommit fram till ett eldupphör, något som han menar kommer förbättra levnadsförhållandena för miljoner jemeniter.

– Dagens uppgörelse är en uppvisning på att parterna menar allvar med att gå framåt mot en lösning, och det är den viktigaste signalen för mig med dagens möten, säger han.

Parterna har också kommit fram till att fortsätta samtala, och det har talats redan om januari, något som dock inte är spikat.