Almtuna föll borta mot Leksand

– För det första var det jäkligt obehagligt det som hände Tobias Forsberg i Leksand då han for in i sargen, sa Almtunas Per Svensson direkt efter matchen.

Tobias Forsberg låg stilla en lång stund på isen efter olyckan som inte berodde på fulspel och fördes sen med ambulans till sjukhus men var vid medvetande.

– Vi visste att det var ett hungrigt Leksand som skulle spela inför fullsatta läktare. Vi har en match kvar hemma det här året så det är bara att ladda om.