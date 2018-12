Blåsigt nyårsfirande väntar för Uppland

SMHI utlovar i sin väderprognos för nyårsaftonen till en början ett par tre minusgrader, mulet och under eftermiddagen lite snö, möjligen med inslag av regn.

Under nyårsaftonens kväll rör sig mildare luft in och temperaturen stiger upp på plus. Samtidigt ökar vinden och från natten blir det blåsigt med hårda vindbyar.

Senare under veckan är det risk för stormbyar.