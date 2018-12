Professor: Nyårslöftet har oförtjänt dåligt rykte

Per Carlbring som är Professor i kliniks psykologi har tillsammans med kollegor på Stockholms Universitet gjort världens största studie om nyårslöften.



Under ett års tid gjorde man regelbundna uppföljningar på över tusen personers nyårslöften, och det visade sig att Svenskarna ändå är ganska bra på att hålla vad de lovar. Hela 55 procent höll faktiskt sina löften under hela året.

– Vi kunde också se att hur man formulerade sitt nyårslöfte spelade roll. De med närmande-mål, det vill säga att man ska börja med något, lyckades bättre än de med undvikande-mål, alltså att man ska sluta med någonting, säger Per Carlbring.