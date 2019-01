16.30: Hör innebandyderbyt Sirius-Storvreta

Storvreta är Sveriges just nu hetaste lag i innebandy på herrsidan. Laget toppar SSL och sett till formkurvan för de senaste fem omgångarna är Storvreta också bäst. Men Sirius är inte långt därefter med en stark formtopp just nu och även tabellplaceringen är tia just nu, så finns det goda möjligheter till avancemang uppåt inför det kommande slutspelet.

Det här är säsongens andra derby mellan lagen. Första mötet slutade med Storvreta-seger, 8-4.

Matchen sänds i appen Sveriges Radio Play, och här i artikeln. Kommentator är Perra Johansson, matchen startar 16.30.