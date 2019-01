Nya siffror: Sexbrott vanligast i Uppsala län

I Uppsala län uppgav 8,4 procent av de som svarade i enkäten att de utsatts för sexualbrott under 2017, motsvarande siffra för riket är 6,4 procent. Enkäten besvarades under 2018 av personer mellan 16 och 84 år.

Uppsala län sticker ut också när det gäller kategorin allvarliga sexualbrott, två procent uppgav att de utsatts för ett allvarligt sexualbrott under 2017. Också det högst i landet.