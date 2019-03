Huvudskyddsombudet: "Situationen är oacceptabel - förstatliga Akademiska!"

P4 Uppland har under onsdagen rapporterat om krisen på akuten på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Anna Rask Andersen är överläkare på Akademiska sjukhuset och huvudskyddsombud för läkarna i Region Uppsala. Hon har inkommit med en anmälan mot regionledningen.

– Vi anser att situationen är oacceptabel, patientsäkerheten är hotad och arbetsmiljön är under all kritik. Det är åtgärder under flera decennier som lett till den här situationen, säger hon.

P4 Uppland har sökt regionledningen för en kommentar.