Man döms för oaktsam våldtäkt

Brottsoffret är en ung rumänsk kvinna som har exploaterats för sexuella ändamål.

Enligt rätten visste mannen att den rumänska kvinnan var utsatt för människohandel, och inte frivilligt var en del av prostitutionsverksamheten.

Ett bevis på det är att mannen efter sexköpet skrev "misstänkt trafficking" på en sida på internet.

Målet handlar om en omfattande koppleri-verksamhet som skett i Stockholm och Uppsala i somras och totalt dömdes 19 personer.



Huvudmännen döms till fängelse i tre år och fyra månader respektive två år och tio månader och ska även utvisas ur landet för att ha tvingat kvinnan att sälja sex.

Verksamheten skedde i lägenheter som hyrdes tillfälligt via Air BnB och under förra sommaren tvingades kvinnan sälja sex till omkring 100 män – och drog in omkring 170 000 kronor på prostitutionen, enligt tingsrätten. Pengar som kvinnan inte fick ta del av.

Totalt 17 av dessa döms för sexköp till dagsböter.