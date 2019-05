Finalist 2: LOWLIFE LUXURY - Find Myself

Rösta på LOWLIFE LUXURY – Find Myself: Skicka texten p4upp [mellanslag] låt2 till 722 50 (1 kr/röst + eventuell trafikavgift)

Find Myself handlar om att vara sann mot sig själv & att inte förlora sin egen grund i falska förhållanden eller jakten på följare och likes.

Ludwig Keijser debuterade som soloartist 2015 med albumet No Love där han influerats av artister som bland annat Drake & The Weeknd. 2017 släppte han sitt andra studioalbum Darkest Before Dawn som inkluderade ett mer elektroniskt sound. Han gör allting från text till musik helt på egen hand och har också producerat musik åt andra som hamnat på några av Spotifys topplistor.

