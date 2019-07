Heby bäst i landet på solel

Mätningen utgår från solenergi förbrukad per person. 2018 uppgick mätningen till 205 watt per Heby-bo. Rikssnittet är 41 watt per person.

– Vi startade redan för tio år sedan och sedan har det rullat på, säger Kenneth Mårtensson som är ordförande i den ekonomiska föreningen Solel i Sala och Heby.