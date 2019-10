Risker kända sedan i somras

I somras gjorde de fem regionerna som samarbetar en riskanalys tillsammans med både den gamla och den nya leverantören av sjukvårdsmaterial.

Analysen visade att det var hög risk för förseningar, för fel antal levererade varor och för felaktiga lagersaldon.

– Det finns med i det här, att det kan bli förseningar i inleverans och så. Men inte i närheten av de här konsekvenserna, säger Petter Karlsson som är inköpschef för region Uppsala.

Den nya leverantören Apotekstjänst började köpa in till sitt lager i augusti och de inblandade regionerna bedömde att situationen var under kontroll. Men det blev snabbt problem. Handsprit, handskar, sprutor och droppslangar. Sådant som används varje dag och hela tiden på ett sjukhus kom inte fram i tid. Operationer och annan planerad vård har nu ställts in på Akademiska sjukhuset.

I entrén vid ingång 70 sitter Gösta Mattsson från Östhammar och väntar på ett läkarbesök.

– Ja man funderar ju, att det kan bli på det här viset. Att man inte säkerställer att leveranserna fungerar.

– Men det har inte blivit något problem med ditt läkarbesök idag?

– Nej, det kommer att bli av. Det är värst kanske om man skulle behöva gå på toaletten och det inte finns något toalettpapper, säger Gösta Mattsson.