Inställda operationer – leverantören: Det blir flaskhalsar

– Vi tog över avtalet den 1 oktober, och direkt kom det in ett stort antal beställningar, långt fler än vad vi kunnat ana säger Apotekstjänsts talesperson Erik Aronsson.

– Vi började behandla det, men då blir det ju flaskhalsar de första dagarna, och vi beklagar detta oerhört mycket, säger Aronsson.

De leveranser som görs är helt opålitliga, säger Liselott Sjökvist, biträdande sjukhusdirektör, region Västmanland.

– Hela veckan har varit som en bergochdalbana, vi har fått information om att vi ska få leveranser men sedan har det inte kommit något. Idag har vi fått så lite leverans att det är oförsvarbart, säger Liselott Sjökvist.

Hon berättar att den dagliga leveransen av materiel från leverantören Apotekstjänst stadigt har minskat under den senaste veckan. Under torsdagen kom ungefär en tredjedel av den materiel som skulle komma och i dag under fredag bara runt en sjättedel.

I andra regioner ser man inte samma tendens men säger att leveranserna är helt opålitliga, vissa dagar kommer inget, andra dagar mer. För att lösa situationen köps nu materiel in från andra leverantörer, materiel skickas från andra regioner och kommuner.

I Västmanland och Dalarna ställs från och med måndag alla operationer in som medicinskt kan skjutas upp. Det handlar om runt 40 respektive 35 operationer. Även i Uppsala ställs planerade operationer in - också på måndag. Här har under de fyra första dagarna som operationer ställts in totalt 97 operationer ställts in vilket motsvarar ungefär en femtedel av alla operationer.

Chefsläkare vid akademiska sjukhuset i Uppsala, Mikael Köhler, säger att sjukhusen nu ställer in sig på fortsatta brister och problem i flera månader.