Sjukdom som utrotat ett 90-tal arter hittad hos grodor i Uppland

Det här visar en studie från Sveriges Lantbruksuniversitet.

Sjuka grodor blir slöa, får svårt att hitta föda och blir lätt byten för rovdjur.

Referens: Kärvemo et al.: Chytrid fungus dynamics and infections associated with movement distances in a red-listed amphibian. Journal of Zoology 2020. https://zslpublications.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/jzo.12773