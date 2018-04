Viktor Lundberg ledde Häcken till klar seger

Häcken–Dalkurd

3–0 (1–0)

Det var Dalkurd som hade bollen mest i början av matchen mot Häcken. Men efter hand flyttade hemmalaget allt mer upp spelet på Dalkurds planhalva.

På tilläggstid i första halvlek gjorde Häcken 1-0. Dalkurds mittförsvar kunde inte få bort en boll som lyfts in i straffområdet, varpå Alhassan Kamara stänkte in den i mål med vänstern. Han fick hjälp av Viktor Lundberg, som var en av de nya i Häckens startelva. – Ja, vi lyckades få in en boll där innan halvlek. Det är psykologiskt starkt och bra för oss, säger Lundberg till Radiosporten.



Andra halvlek började också bra för Häcken. I 50:e matchminuten ökade samme Viktor Lundberg på till 2-0, framspelad med en stickare från Erik Friberg. – Efter 2–0 kändes det som att vi hade dem, säger Lundberg.



Några minuter senare tog sig Mohamed Buya Turay igenom Häckens försvar i en kontring och fick en het chans att reducera för Dalkurd, men hemmamålvakten Peter Abrahamsson kom ut bra och gjorde en viktig räddning.



I stället gjorde inhopparen Karl Bohm 3-0 till Häcken i 79:e minuten, på passning från Lundberg.

1-0 Alhassan Kamara (45), 2-0 Viktor Lundberg (50), 3-0 Karl Bohm (79).



Varningar, Häcken: Erik Friberg, Gustav Berggren, Paulinho.

Domare: Magnus Lindgren, Göteborg.

Publik: 3 847.

Häcken (4-3-3): Peter Abrahamsson - Joel Andersson, Emil Wahlström, Rasmus Lindgren, Kari Arkivuo - Erik Friberg, Viktor Lundberg (Adam Andersson 79), Gustav Berggren - Nasiru Mohammed (Karl Bohm 67), Alhassan Kamara (Moestafa El Kabir 83), Paulinho.

Dalkurd (4-2-3-1): Abdulaziz Demircan - Simon Strand, Henrik Löfkvist, Kebba Ceesay, Irfan Jasarevic (Younes Bnou Marzouk 68) - Rewan Amin, Rawez Lawan (Ahmed Awad 80) - Oliver Berg, Yukiya Sugita, Ferhad Ayaz (Heradi Rashidi 37) - Mohamed Buya Turay.