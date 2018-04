Polisen i krismöte efter passituation

Sedan förra veckan har polisen tagit bort möjligheterna till drop in på passexpeditionerna i Göteborg. Det har skapat kaos runt om i Västsverige.

Timslånga köer har bildats både i Alingsås och Stenungsund, båda expeditionerna tvingades senare stänga på grund av trycket.

Också i Uddevalla och Trollhättan var det mycket folk på måndagen.

– Vi får ha max 30 personer i lokalen samtidigt. Nu får vi hålla på det och släppa in 10 i taget. Vi kan inte hänvisa till Uddevalla och Trollhättan som också har drop in för det är lika mycket folk där, sa Margaretha Ivarsson, chef Polisen Södra Fyrbodal, under måndagen.

Polisen kommer under tisdagen hålla ett krismöte för att försöka lösa situationen.