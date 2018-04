Artisten Avicii är död – blev 28 år gammal

"Det är med stor sorg vi måste meddela att Tim Bergling, känd under artistnamnet Avicii, är död. Han befann sig i Muscat, Oman och påträffades död under fredag eftermiddag lokal tid”, skriver hans presskontakt Ebba Lindqvist på fredagskvällen till Dagens Nyheter.

”Familjen är förkrossad och vi ber er att visa hänsyn och lämna dem ifred i denna svåra tid. Inga fler uttalanden kommer att göras”, heter det i uttalandet från presskontakten.

Tim Bergling släppte sina första singlar 2010 och gjorde sedan en raketkarriär.

Under 2014 blev hans låt "Wake me up" den mest spelade låten på Spotify någonsin. Den blev den första låten som speladees mer än 200 miljoner gånger.

Tim Bergling gjorde flera uppmärksammade samarbeten med bland annat Madonna, Coldplay och Robbie Williams.