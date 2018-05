Företag vill söka efter silver och koppar i Dalsland

Området ligger i Bengtsfors, Dals-Eds, Åmåls och Melleruds kommuner och motsvarar en fjärdedel av Åmåls kommun till ytan.

– Detta är jätteintressant. Efterfrågan på koppar på världsmarknaden ökar snabbt när de eldrivna fordonen blir fler, säger Per Källvik som är ombudsman på IF Metall Norra Älvsborg till IF Metalls hemsida.

Ansökan lämnades in av det australiensiska bolaget till myndigheten Bergstaten för en dryg månad sedan och nu ska de berörda kommunerna yttra sig.

Den som beviljas ett undersökningstillstånd får ensamrätt till området en viss tid, vanligen tre år. Det kan sedan förlängas i upp till 15 år.

Undersökningarna handlar till en början om att företaget studerar områdets geologi och tar del av tidigare bedömningar. Senare kan det även bli aktuellt med provborrningar.

Innan det sedan kan bli tal om gruvbrytning krävs flera tillstånd enligt miljöbalken och minerallagen.