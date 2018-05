Höga temperaturer i Väst - varmast i landet

Men för värmeälskaren är glädjen kortvarig, redan under natten drar ett regnoväder in över Västsverige och får temperaturen att dala.

Oskarshamn, som lett värmeligan sedan april med 27,2 grader, fick på torsdagen se sig besegrade när Göteborg knep åt sig den "vandrande pokalen för årets varmaste dag". Med sina 28,8 grader nådde staden landets hittills högsta uppmätta temperatur för i år. Näst varmast var Kärna i Bohuslän med 26,9 grader.

Men efter tre dagar av högsommarvärme drar nu kyligare luft in över Västsverige där temperaturen kan droppa drygt tio grader under helgen.

Under natten mot fredagen drar ett regnoväder in från väst och via inlandet drar det sedan vidare norrut.